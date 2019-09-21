Александр Литвин на лекции в Таллинне: рожденные в декабре обладают самой сильной интуицией

Люди, рожденные в декабре, обладают самой сильной интуицией. Самое опасное время года, когда интуиция у людей ослаблена, начинается с 20 июня. В это время и совершается большое количество ошибок, в мировой истории в том числе. Интуиция начинает возрастать с 23 сентября. Почему? Потому что день стремительно уменьшается. А это время было самым опасным для наших предков, потому что они не могли видеть потенциальную опасность. И тогда срабатывала интуиция, которая позволяла выживать в древние-древние времена, когда человек еще не владел оружием. Постепенно люди - мужчины - вооружались и, как следствие, теряли интуицию. Женщины оставались более интуитивными, потому что были меньше или практически не вооружены. Так и сегодня: любая женщина обладает большей интуицией, чем мужчина.

Литвин, считает, что интуицией отлично владеют дети лет до 12. Задача родителей - не поставить жирную точку своим командным «нет», не спугнуть возможность наблюдать за миром другими глазами. Ведь если вы что-то не видите, не значит, что этого нет. Есть вещи, которые не подвластны взрослому человеческому глазу, а дети могут их ловить. Передается интуиция генетически и по материнской линии.

Проблемы всех людей Литвин видит в отсутствии или игнорировании интуиции. Сколько раз было у всех: внутренний голос шепчет, мол, не делай этого, не выходи замуж, а разум убеждает нас в обратном. И мы потом жалеем о своих неправильных шагах. Интуиция - дар, данный самой жизнью, но в процессе эволюции мы его потеряли.

Про некоторых людей говорят: он проклятый. Литвин считает, что такой человек просто неинтуитивный, у него нет возможности оказаться в нужном месте в нужное время. Как же этот дар развивать в себе? Для начало хорошо бы изменить биохимию организма, то есть почистить его от токсинов: исключить жареные и рафинированные продукты питания, шоколад и сухофрукты, мясо заменить на рыбу, больше употреблять сырых овощей и фруктов, пить больше чистгой воды. И обязательно минимизировать общение с людьми, чтобы не попадать под их мнение. Большинство, основная масса - всегда ведомые, и очень сложно вырваться из-под мнения большинства. Для этого необходимы одиночество, тишина и низкая температура. И тогда вы сможете принять то решение, которое будет верным.