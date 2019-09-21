Жители Нарвы ночью вошли в заброшенное здание, они даже представить не могли, что их там ждет

Успех прошлого – это зачастую то, что вдохновляет людей действовать. В нашем случае - это память о Нарве как об исторически-важном месте. Авторами инсталляций стали: Вера Гончугова, выпускница отделения интерьерного дизайна Эстонской Академии Искусств и Карл Йохансон, выпускник факультета свободных искусств Эстонской Академии Искусств.

И если в этом году организаторы ограничиваются часовой прогулкой по зданию и его огромной территории - почти 13 тысяч гектаров земли вместе с проводниками, без истории и рассказов, то в следующем году планируется еще больше экскурсий, во время которых будут рассказывать интересную информацию об этом месте.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Чуть больше истории

На реке Нарове, вверх по течению от города, находится водопад с двумя уступами. Между уступами расположен остров Кренгольм. В 19 веке на берегу водопада была построена знаменитая Кренгольмская мануфактура, крупнейшая фабрика тех времен в Российской Империи. В 1913 году здесь работало около 12 тысяч человек! Вокруг фабрики образовался компактный комплекс промышленной архитектуры, в который входили фабрика, больница, казармы для работников, дома директоров и Кренгольмский парк. Здания построены в английском стиле, из красного кирпича, что сильно повлияло на облик города.

Во время экскурсии показывают почти все эти здания, но только снаружи, изнутри удается увидеть лишь парочку из них и побродить по темным коридорам и лестницам.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ночью мало кто рискнул бы в одиночку прогуляться по этой территории, которая уже много лет не используется по назначению. Внутри замерло время, следующее обслуживание грузового лифта было запланировано на 1997 год. На стенах мастерской по ремонту узловязальных машин еще можно найти плакаты периода бешеной популярности групп «Руки Вверх», певицы Лики и других артистов, песни которых мы слушаем и по сей день.

Во время экскурсии гостям успевают показать лишь небольшую часть помещений внутри, но этого хватает, чтобы прочувствовать всю мощь и величественность этих построек, одна из которых по высоте может конкурировать с таллиннскими небоскребами. На всей территории этого городка еще висят советские дорожные знаки. Везде надписи только на русском. Как будто ты не просто побывал в прошлом, но и стал его частью.

А вы знали?

Напомним, что Кренгольмская мануфактура — крупное ткацкое производство, располагавшееся на улице Креенхольми в Нарве. Основано хлопковым купцом из Бремена Людвигом Кнопом. На момент основания компания была крупнейшей в мире. Она располагалась на 13 тысячах гектарах земли. В разное время на ней работало до 12 тысяч человек. Только вдумайтесь в эту цифру! Это одна пятая всего населения Нарвы сейчас.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp