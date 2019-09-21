Мария Миронова рассказала об отце своего будущего ребенка

Дорогие мои, находясь в декретном отпуске, имея много свободного времени, мне было просто интересно посмотреть до чего взрослые, образованные люди, занимающиеся журналистикой, могут дойти. Как выяснилось до — ручки! Дабы прекратить этот цирк шапито хочу сделать официальное заявление для дорогих моих подписчиков и много уважаемой прессы: В моих сторис проскочила нога, хочу вас заверить, что это нога — "Того Кого Надо Нога" — это первое, дабы рассеять все оставшиеся сомнения хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско-японской компании занимающейся медицинскими технологиями, (не судостроительством и не актерством))), он — НЕ ЯПОНЕЦ, во избежание кривотолков, его имя — Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца! Ура, пресса вы хоть что то угадали! Респект. На все вышеизложенное имеются официальные удостоверения, которые вряд ли будут интересны нашим печатным изданиям, т.к. у них несмотря ни на что, всегда свое мнение (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),