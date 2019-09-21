Мария Миронова рассказала об отце своего будущего ребенка

В конце августа стало известно, что 46-летняя Мария Миронова станет во второй раз мамой. Имя отца своего будущего ребенка актриса не раскрывала, и общественность принялась гадать, кто же им является. Сегодня же Мария решила прокомментировать все слухи о своей личной жизни, которые появились в прессе за последние несколько недель, пишет Сплетник.
Дорогие мои, находясь в декретном отпуске, имея много свободного времени, мне было просто интересно посмотреть до чего взрослые, образованные люди, занимающиеся журналистикой, могут дойти. Как выяснилось до — ручки! Дабы прекратить этот цирк шапито хочу сделать официальное заявление для дорогих моих подписчиков и много уважаемой прессы: В моих сторис проскочила нога, хочу вас заверить, что это нога — "Того Кого Надо Нога" — это первое, дабы рассеять все оставшиеся сомнения хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско-японской компании занимающейся медицинскими технологиями, (не судостроительством и не актерством))), он — НЕ ЯПОНЕЦ, во избежание кривотолков, его имя — Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца! Ура, пресса вы хоть что то угадали! Респект. На все вышеизложенное имеются официальные удостоверения, которые вряд ли будут интересны нашим печатным изданиям, т.к. у них несмотря ни на что, всегда свое мнение (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),
Этот брак стал для Марии четвертым. Ее первым супругом был бизнесмен и президент телекомпании World Fashion Channel International Игорь Удалов, от которого в 1992 году она родила сына Андрея. Вторым мужем актрисы был Дмитрий Клоков, занимавший пост советника президента РАН на общественных началах. Третий раз Миронова вышла замуж в 2011 году — ее избранником стал сын Любови Полищук Алексей Макаров. Меньше чем через два года пара оформила развод. Впрочем, сама актриса этот брак и вовсе отрицает.