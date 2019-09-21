Фанатку известного актера поймали за мастурбацией на его пьесе прямо в зрительном зале

Одного из посетителей жизнь к такому вечеру не готовила: девушка, сидящая в соседнем кресле, мастурбировала, когда Хиддлстон появлялся на сцене. «Пьеса довольно тихая, в ней много молчаливых пауз, и зрители так же замирают — даже их телефоны ни разу не зазвонили. Мы стали замечать, что всякий раз, когда Хиддлстон говорил сильные реплики, девушка рядом с нами громко смеялась. Позже она повернулась боком к сцене (лицом к нам) и продолжила смотреть спектакль вполоборота. А затем она начала ритмично двигаться и тихо стонать. Стук об ручку кресла становился все быстрее и быстрее, пока в конце концов она не издала более громкий стон и не вернулась в нормальную позицию», — написал озадаченный мужчина на форуме.

По его словам, место рядом со страстной фанаткой Тома пустовало, поэтому она привлекла внимание только мужчины на заднем ряду, который ушел в середине спектакля и больше не появлялся, женщины, сидевшей на ряд ближе к сцене, которая иногда удивленно оборачивалась, и друга автора этого крика души, которому повезло сидеть прямо рядом с мастурбирующей дамой. Когда все думали, что самые некомофортные минуты в их жизни подошли к концу, Хиддлстон приблизился к их стороне сцены и поцеловал свою партнершу. Его фанатка не стала упускать шанс и знакомым способом ублажила себя второй раз.

Все это время ее соседи по ряду не знали, что предпринять, ведь позвать контролера — значит привлечь внимание, помешать актерам, поставить всех в неловкое положение. К тому же, девушка могла бы просто все отрицать, и тогда ситуация стала бы еще более сумасшедшей. «Представление было чудесным, актеры очень хороши, но на место B-3 лучше не садитесь», — подытожил мужчина, который теперь видел все.