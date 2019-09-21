Похудевшего Александра Семчева перестали приглашать на съемки

Однако за последний год Семчев кардинально сменил имидж: похудел на 100 килограммов и стал выглядеть моложе своих лет. Теперь Александр беспокоится, что потеря веса отразится на его профессиональной деятельности. «Я поменял типаж, но нутро осталось прежним. Посмотрим, как дальше. Время покажет», — делился актер.

Говорят, что артиста с радостью принимают в театре, а вот приглашения в кино резко сократились. «У нас не так много людей с избыточным весом. Несмотря на массу, в которой он пребывал, Саша мог сделать легко какие-то вещи… немножко потанцевать, например», — говорил режиссер Владимир Виноградов.

Александр Львович признавался, что теперь вынужден участвовать в скандальных телешоу. Недавно он стал героем очередной программы «На самом деле», где раскрыл подробности личной жизни. В эфире актер заявил, что увел у сына возлюбленную, но за кадром рассказал, что это была постановка ради денег. «Телевидение и Интернет — это же клоака, где собирается всякий мусор. Но если за это платят достойные деньги, мне все равно, что завтра будут говорить обо мне бабушки возле подъезда, — объяснял Семчев. — Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег. История, о которой вы спрашиваете, именно тот случай. Я понимал, что пойдут всякие пересуды, что это минус мне в карму. Но с другой стороны — я же артист. Ну сыграл еще одну роль и забыл. Не всегда же играть положительных героев».

Напомним, что раньше актер весил больше 180 килограммов. Решиться же на преображение его заставили проблемы со здоровьем. «У него было много сопутствующих болезней, которые приводят к ожирению, — сахарный диабет второго типа, ночное апноэ. Послденее — тоже очень грозное заболевание, способное привести к преждевременной смерти пациента», — поделился бывший врач артиста.

Теперь Александр Львович тщательно следит за питанием, не позволяя себе дать слабину. «Уменьшайте порции при приеме пищи, пейте воду для метаболизма. Не обязательно есть только куриную грудку — можно рыбу, сырые овощи. Я подсчитываю калории в специальной программе, забиваю граммы порции и получаю результат», — советовал артист.