«Что у вас со вкусом?» Поклонники в шоке от вида Виктории Дайнеко в купальнике

Исполнительница решила посоветоваться с фолловерами: какой купальник купить? Реакция подписчиков оказалась для нее неожиданной.

Многие посчитали, что у Виктории Дайнеко после похудения появились проблемы с фигурой. "Никакой! Вика, что у вас со вкусом?" "А где грудь?", "Вам нужно срочно начать нормально питаться", "Да, с фигурой проблемы" – прокомментировали подписчики кадры.

Но сама Виктория Дайнеко не считает себя достаточно худой. Недавно она ухитрилась найти у себя не просто лишний вес, а ожирение. "Меня опять обзывают анорексичкой. Ребят, у меня всегда ребра торчат, но разве с такими ляжками может быть анорексия? Мои умные весы дома вообще говорят, что у меня скрытое ожирение", – написала Виктория Дайнеко в своем микроблоге.