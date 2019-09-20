Меган Фокс рассказала, что ее сын любит платья

Американская актриса Меган Фокс сообщила, что ее шестилетний сын Ноа иногда примеряет платья. Такими подробностями фотомодель поделилась в ходе шоу The Talk, передает Mir24.tv.
По словам голливудской звезды, ребенок интересуется модой и носит в школу то, что нравится. Не останавливает его и то, что одноклассники негативно воспринимают образы и такое поведение.
Иногда он наряжается сам, иногда ему нравится надевать платья,
— заверяет Фокс.
Она учила сына уверенности и игнорированию критики со стороны сверстников. Кроме того, героиня из «Трансформеров» сказала о таланте дизайнера у Ноа, помогающего с подборкой одежды.
В начале этого года Меган кардинально сменила имидж, став блондинкой.