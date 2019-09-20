Болгарская студентка увеличила губы в три раза из-за местной моды
Студентка из Болгарии увеличила губы в три раза, чтобы выглядеть модно, пишет Lenta.ru.
22-летняя Андрэа Емилова-Иванова из Софии перенесла 15 процедур по наполнению губ филлерами. Каждая процедура обходилась ей примерно в 150 евро. Девушка призналась, что уже побывала почти во всех клиниках города и закачала практически все возможные виды филлеров.
Мои новые губы мне нравятся гораздо больше. Я счастлива, потому что с большими губами я выгляжу красивее. Это сейчас модно в Болгарии,
— поделилась Емилова-Иванова.
В настоящий момент в соцсетях на девушку подписаны 15 тысяч человек. По информации издания, каждый день подписчики осыпают ее комплиментами. Более того, от некоторых из них она даже получила предложение руки и сердца.
Болгарка заявила, что с ранней юности мечтала об огромных губах, и в дальнейшем планирует сделать их еще больше.
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В сентябре одержимая пластическими операциями американка, которая потратила 455 тысяч евро на лицо и тело, как у Ким Кардашьян, рассказала о своей самой неудачной операции. Закачав в губы филлеры, женщина почувствовала, что у нее началась аллергическая реакция: губы сильно распухли, не переставали болеть и кровоточить.