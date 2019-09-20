Продукты питания, которые провоцируют появление бессонницы

Эксперты считают, что одна из причин появления бессонницы – определенные продукты питания. Следует отметить, что одни блюда могут помочь расслабиться и поскорее уснуть, а другие напротив – будут отгонять сон.

Острые и соленые сорта сыра не способствуют наступлению сна. Кроме того, они провоцируют скопление жидкостей в организме, а значит и отечность. С осторожностью нужно употреблять и кофе. Успокаивающий эффект он окажет только на заядлых кофеманов, а других людей он будет взбадривать.

Кроме того, негативно сказываются на качестве сна продукты, которые усиливают циркуляцию крови: имбирь, чеснок, а также перец. Перечисленные продукты могут взбудораживать организм и ускорять пульс.

Соленые продукты и алкоголь тоже будут мешать уснуть. Сон будет беспокойным, а утром может быть плохое самочувствие.

По мнению специалистов, для наступления сна важен триптофан, а также гормон мелатонин, который продуцируется организмом в ночное время суток. Для эффективной выработки гормона и нужен триптофан. Это вещество преобладает в животных продуктах питания, например, в мясе, которое на ночь лучше много не употреблять.

Однако можно выпить молоко с медом, которое тоже даст расслабляющий эффект. Перед сном можно съесть бананы. За счет содержания в них серотонина появляется успокаивающий эффект. Также поможет быстрее уснуть яичный белок.