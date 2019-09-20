Константина Богомолова хотят отлучить от церкви после венчания с Собчак

Текст обращения опубликован в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Национально-Консервативное Движение». Авторы открытого письма обращают внимание Патриарха на то, что 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов вступили в церковный брак.

Более того, перед таинством венчания звезды письменно засвидетельствовали раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. Также они пообещали не совершать подобных деяний впредь.

В связи с этим авторы считают, что теперь Константин Богомолов должен внести правки в свой спектакль «Идеальный муж. Комедия» по мотивам произведений Оскара Уайльда. Его показывают в Московском Художественном Театре имени А. П. Чехова с 2013 года. По мнению составителей обращения, в рамках спектакля на сцене происходят кощунственные действия: голая женщина изображает распятие, православный священник изображен гомосексуалистом и торговцем сиротами и многое другое.

В связи с этим Святейшего Патриарха Кирилла просят призвать режиссера Константина Богомолова к действиям. Он должен либо добиться снятия постановки из репертуара, либо внести серьезные правки.

Заботясь о спасении души Константина Богомолова, актеров и зрителей кощунственного спектакля, наложить на Богомолова каноническое прещение в виде отлучения от Церкви до принесения им покаяния делом, в виде закрытия кощунственного спектакля или устранения из него глумлений,