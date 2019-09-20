Что происходит? Джастин Бибер передвигается по Беверли-Хиллз с капельницей
Канадский певец Джастин Бибер (25) попал в объектив фотографов в Беверли-Хиллз. На снимках видно, что музыкант передвигается с капельницей, пишет Elu24.ee.
По данным издания TMZ 25-летний артист посетил больницу, чтобы поправить свое здоровье с помощью витаминов.
В Голливуде стали популярны капельницы с витамином C, при помощи которых в вену вводится большое количество витамина и магния.
Сообщается также, что с помощью такой процедуры возможно улучшить иммунитет, повысить уровень энергии, избавиться от депрессии и уменьшить головные боли при мигрени. Ко всему прочему это помогает побороть усталость.
За одну дозу придется выложить около 108 евро.
TMZ подчеркивает, что такой способ получения витаминов не является абсолютно безопасным. Супермодель Кендалл Дженнер в прошлом году попала из-за этого в больницу.