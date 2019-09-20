Что происходит? Джастин Бибер передвигается по Беверли-Хиллз с капельницей

По данным издания TMZ 25-летний артист посетил больницу, чтобы поправить свое здоровье с помощью витаминов.

В Голливуде стали популярны капельницы с витамином C, при помощи которых в вену вводится большое количество витамина и магния.

Сообщается также, что с помощью такой процедуры возможно улучшить иммунитет, повысить уровень энергии, избавиться от депрессии и уменьшить головные боли при мигрени. Ко всему прочему это помогает побороть усталость.

За одну дозу придется выложить около 108 евро.