У экс-солистки группы «Мираж» украли лису и отрубили ей хвост

В беседе с РЕН ТВ певица рассказала, что это произошло в тот момент, когда она поехала на гастроли. Причем несколько недель назад преступники также вторглись на ее территорию, пробрались в вольер и отрубили лису хвост. Тогда животному сделали операцию, и он восстанавливался после нападения.

Она отметила, что тогда уголовное дело не возбудили, несмотря на то, что был факт проникновения на частную территорию, а стены ее дома были измазаны кровью.

«Все это происходит уже второй раз. Первый раз ей отрезали хвост, а второй раз ее украли. Именно вот этого уродливого лиса, с уже обрезанным хвостом, изуродованного ими же, они и украли», — рассказал Разина.

Сама Разина считает, что лиса украли охотники, который решили использовать его для притравки охотничьих собак. Она уже не верит, что животное вернут домой, но надеется на то, что сотрудники правоохранительных органов установят личности злоумышленников. Как предполагает артистка, к инцидентам могут быть причастны ее соседи.

В момент похищения в клетке с Феликсом находилась маленькая лисица по кличке Линда. Ее преступники по каким-то причинам не забрали. Возможно, животное успело спрятаться.