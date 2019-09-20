Ким Кардашян показала до чего доводит псориаз

Ким Кардашян – одна из главных звезд Instagram. 38-летняя модель прославилась благодаря своим селфи и фото, на которых она выглядит идеально. Но чтобы смотреться, как девушка с обложки, американке приходится прилагать неимоверные усилия. Ежедневно она наносит на лицо и тело толстый слой тонального крема, чтобы скрыть красные пятна, которые появляются на ее коже из-за псориаза. В instagram Ким решила показать, как она выглядит на самом деле, и выложила честный снимок без макияжа и фильтров. А на сайте своей сестры Кортни Кардашян Poosh.com Ким рассказала историю борьбы с болезнью.

На фото, опубликованном в Instagram, все лицо Ким покрыто прыщиками и красными пятнами.

«В этом году все стало очень плохо – псориаз охватил все мое лицо», — пожаловалась Ким Кардашьян.

Псориаз – аутоиммунное заболевание, которое Ким досталось по наследству от мамы Крис Дженнер.

«Несмотря на то, что я в детстве видела, как псориаз проявляется у моей мамы, я понятия не имела, как с ним бороться. У мамы он был в волосах и на теле. Помню, она шла в солярий, чтобы попытаться облегчить свое состояние. Но со мной это средство не работает – от ультрафиолета пятна краснеют еще сильнее и очень зудят. Я единственный ребенок, которому моя мама передала свою аутоиммунную проблему. Повезло мне, что уж там", — рассказывет Ким.

Впервые псориаз атаковал Кардашьян 13 лет назад, когда она простудилась.

Когда мне было 25, у меня была первая вспышка псориаза. Я простудилась, и так как псориаз является аутоиммунным заболеванием, простуда стала толчком для первого приступа. У меня появились пятна на животе и на ногах. К счастью, мой сосед был дерматологом. Он сделал мне укол кортизона, и мой псориаз полностью ушел на пять лет

Однако после 30 лет болезнь снова вернулась – и осталась с Ким уже надолго. Модель научилась маскировать красные пятна на теле тональными средствами. Однако вскоре к псориазу добавилась еще одна проблема - псориатический артрит.