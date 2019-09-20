В синем бикини: снимок новой возлюбленной самого богатого человека в мире взбудоражил Сеть

В то же время в Сети всплыли архивные снимки, на которых запечатлена Лорен...

ФОТО: SWNS /Scanpix

На фото Лорен около 19 лет и, как сообщает анонимный источник, снимки были сделаны на конкурсе Miss Hawaiian Tropic.

Jeff Bezose kallim Lauren Sanchez osales ülikooli ajal Miss Hawaiian Tropic iludusvõistlusel. Vasakul erksinistes bikiinides ФОТО: SWNS /Scanpix

Лорен Санчес родилась 19 декабря 1969 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Яркая и интересная внешность досталась ей от родителей: в венах Лорен течет горячая мексиканская кровь. Окончив школу, Санчес перебралась в Лос-Анджелес, где поступила в колледж и начала пробовать себя в качестве журналиста — она писала в университетскую газету.

Во время обучения Лорен показывала отличные результаты, благодаря чему добилась степендии на обучение в Университете Южной Калифорнии, где специализировалась в области коммуникаций.

После окончания университета Лорен начала работать ассистентом на американском телеканале KCOP-TV. Амбициозная девушка не стала долго засиживаться в помощниках и очень скоро добилась должности корреспондета в развлекательной передаче Extra, выходящей на канале. Примечательно, что Санчес была невероятно востребована и неоднократно удостаивалась премий в области телевидения.

В 2005 году Лорен стала ведущей популярного танцевального реалити-шоу So You Think You Can Dance, однако вскоре покинула проект из-за беременности. В 2009 году Санчес вернулась к работе в программе Extra.

В настоящий момент звезда не так часто мелькает на телевизионных экранах, однако время от времени все же вспоминает журналистское прошлое и появляется в различных передачах.

Несколько лет назад Лорен Санчес получила лицензию пилота вертолета и основала компанию Black Ops Aviation, которая оказывает продюсерские услуги и занимается производством авиационных фильмов.

В начале 2000-х Лорен Санчес встречалась с футболистом НФЛ Тони Гонсалесом. В 2001 году телеведущая родила от Тони сына Никко. Однако этот роман продлился недолго — уже в 2005 году Санчес вышла замуж за голливудского агента по актерам и основателя компании William Morris Endeavour Entertainment Патрика Уайтселла.

Неизвестно, в какой именно момент между Лорен Санчес и Джеффом Безосом закрутился бурный роман, однако инсайдеры утверждают, что они стали особенно близки за последние несколько месяцев. В прессе поговаривают, что толчком к началу этих отношений послужили проблемы в браке телеведущей.

Патрик и Лорен долгое время были в разлуке. Они долгое время пытались сделать все, чтобы сохранить брак, однако этой осенью все же приняли решение расстаться,

— утверждают источники, близкие к звездам.

ФОТО: Adrian Dennis / AP/Scanpix