Организатор последней поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме на шее актрисы

Знакомые продолжают делиться подробностями об актрисе Анастасии Заворотнюк. Поездка в Еревна по случаю открытия ювелирного магазина считается последним публичным выходом актрисы, сейчас находящейся на лечении в одной из столичных клиник с диагнозом рак мозга, пишет Topnews.
СМИ отметили, что на фото и видео с этого мероприятия на шее артистки есть странный шрам, который эксперты считают следом биопсии для определения диагноза по онкологии.
Недавно своими мыслями по этому поводу поделилась Изобелла Пирози, организатор поездки в Армению. По словам Пирози, ни у нее, ни у Анфисы Чеховой, также присутствовавшей на открытии салона, не возникло подозрений, что здоровье Заворотнюк не в порядке. Актриса не сидела на диете, ела мясо, пила вино и не жаловалась на самочувствие.
«Если бы я с ней часто общалась до этого, я бы могла сравнить. Ну а в целом ее состояние можно списать на усталость», - ответила она на вопрос "МК" о том, выглядела ли актриса тогда заторможенной. Напомним, что СМИ говорят об улучшении состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня», которая проходит терапию после медикаментозной комы.