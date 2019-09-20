Организатор последней поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о странном шраме на шее актрисы

СМИ отметили, что на фото и видео с этого мероприятия на шее артистки есть странный шрам, который эксперты считают следом биопсии для определения диагноза по онкологии.

Недавно своими мыслями по этому поводу поделилась Изобелла Пирози, организатор поездки в Армению. По словам Пирози, ни у нее, ни у Анфисы Чеховой, также присутствовавшей на открытии салона, не возникло подозрений, что здоровье Заворотнюк не в порядке. Актриса не сидела на диете, ела мясо, пила вино и не жаловалась на самочувствие.