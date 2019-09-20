Пт, 20.09.2019
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Ученые нашли связь между водопроводной водой и развитием рака

Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Вредной для здоровья людей является как недостаточно очищенная, так и избыточно обеззараженная вода.

Наличие канцерогенов в питьевой воде из коммунальных систем водоснабжения стало причиной возникновения около 100 000 онкологических заболеваний в США. Прямую взаимосвязь между качеством воды и причиной возникновения рака выявили американские ученые из рабочей группы по окружающей среде. Материалы исследования были размещены в научном журнале Heliyon, сообщает Лайф.

Ученые провели анализ загрязнения питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США. И сравнили его с данными по количеству и видам онкологических заболеваний у местных жителей. Исследователи отметили, что если ранее изучалось влияние конкретных соединений в воде на здоровье человека, то сейчас проведено комплексное исследование. Например, аналогичным образом изучается влияние качества воздуха на здоровье людей.

Отмечается, что зачастую питьевая вода забирается из каналов, рек и водоемов, в которые перед этим, как правило, сбрасывались сточные воды с различных производств. Некачественная очистка воды или, напротив, злоупотребление дезинфицирующими веществами несет угрозу организму людей, уверены исследователи. В частности, они выявили, что больше всего на развитие онкологических заболеваний повлияла вода с повышенным содержанием мышьяка, побочных продуктов дезинфекции и даже радиоактивных элементов — урана и радия.

По данным исследования, наиболее благоприятная обстановка наблюдается в крупных городах. И хотя там система водоснабжения больше подвержена износу, контроль за качеством питьевой воды гораздо строже, поэтому и уровень загрязняющих веществ значительно ниже, чем в воде в малых городах.

В то же время отмечается, что данные исследования лишь предварительные и для точного выявления связи между развитием онкологических заболеваний и качеством питьевой воды еще предстоит провести ряд исследований.

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