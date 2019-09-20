Пт, 20.09.2019
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  • Бомба! Светлана Лобода в блестящем мини взволновала фанатов

Бомба! Светлана Лобода в блестящем мини взволновала фанатов

Светлана Лобода

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

«Суперзвезда» опубликовала откровенную фотографию с концерта в своем Instagram, пишет Пятый канал.

Светлана Лобода взволновала поклонников новым откровенным снимком в Instagram. На этот раз «суперзвезда» поразила фанатов фотографией с концерта. Певица позирует в синем блестящем топе, демонстрирующем грудь артистки и идеальный пресс, а также в мини-юбке, которая открывает «бесконечные» ноги знаменитости, и босоножках на шпильках.

«Тревогу, которую я чувствую, когда опаздываю, невозможно сравнить с той тревогой, которую я ощущаю, когда прихожу вовремя», — написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от идеальной фигуры «суперзвезды» и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

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