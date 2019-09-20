Бомба! Светлана Лобода в блестящем мини взволновала фанатов

Светлана Лобода взволновала поклонников новым откровенным снимком в Instagram. На этот раз «суперзвезда» поразила фанатов фотографией с концерта. Певица позирует в синем блестящем топе, демонстрирующем грудь артистки и идеальный пресс, а также в мини-юбке, которая открывает «бесконечные» ноги знаменитости, и босоножках на шпильках.