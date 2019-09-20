Эти знаки Зодиака обретут истинную любовь в октябре

Осень принесет перемены в личной жизни лишь некоторым. Октябрь подарит любовь тем, кто искренне ее ждет и верит в то, что вторая половина обязательно найдется. Особенно повезет трем знакам Зодиака.

Овен

Овен уже встретил свою вторую половину, хотя еще не понял этого. Его истинная любовь не станет любовью с первого взгляда, наоборот, чем лучше он будет узнавать человека, тем больше убеждаться в том, что это и есть настоящая родственная душа.

Романтические чувства вспыхнут вслед за дружескими и закружат Овна в водовороте страсти и любви. Осень окрасится яркими красками.

Овну в октябре обязательно следует быть откровенным и не допускать обмана в отношениях. Это единственное, что может лишить его счастья осенью. Скрытность и ложь способны в один момент уничтожить хрупкую и уязвимую любовь, снова сделав людей одинокими и несчастными.

Весы

Весам октябрь подарит легкое романтическое увлечение. Скорее всего, это будет любовь на расстоянии. Избранник Весов будет жить в другом городе или даже стране. Это не помешает влюбленным разглядеть друг в друге то самое, что позволит их влечению перерасти в настоящее глубокое чувство.

Для того чтобы отношения развивались, Весам важно стремиться узнать партнера как можно лучше. Чем больше времени они проведут в общении на самые разные темы, тем быстрее поймут, что действительно созданы друг для друга.

В октябре рано строить долгосрочные планы, однако не исключено, что вновь завязавшиеся отношения продлятся не один год.

Рыбы

Рыбы – еще один знак Зодиака, которому звезды подготовили судьбоносную встречу в самое ближайшее время. Октябрь станет для них самым запоминающимся месяцем в году благодаря рождению нового чувства.

Знакомство произойдет благодаря участию друзей, поэтому Рыбам не следует отказываться от приглашений на вечеринки и встречи приятелей. Рыбы сразу на интуитивном уровне почувствуют, что их новый знакомый – не просто случайный приятель.

Отношения завяжутся сразу и будут развиваться с бешеной скоростью, благодаря чему еще до конца года у Рыб возможно изменение семейного положения.