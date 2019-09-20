Доктор Мясников на фоне слухов о болезни Заворотнюк рассказал о стволовых клетках

Главный врач московской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников заявил, что стволовые клетки — это медицина будущего. Но их безопасность и эффективность до конца не изучены.

Отметим, что продюсер Андрей Разин не так давно рассказывал, якобы актриса Анастасия Заворотнюк прибегала к омоложению с помощью стволовых клеток. У него с ней по этому поводу вышел разговор. По слухам, стволовые клетки могли привести к раку мозга. Именно такой страшный диагноз, по неподтвержденной информации, поставлен звезде «Моей прекрасной няни».

Как сказал Мясников, сегодня применяются некоторые разновидности стволовых клеток. В частности, мезенхимальные стволовые клетки. Их получают из жировой ткани пациента. Причем подсаживают ему же. Как считает Мясников, использование таких клеток не вредит здоровью.

В то же время нелегально используют стволовые клетки, взятые у эмбрионов. «Такая клетка может превращаться в любую другую, в том числе и в раковую. И случаи возникновения онкологии таким путем известны», — заметил доктор Мясников. Он добавил, что их используют, как правило, когда человеку уже нечего терять. В данном случае важен индивидуальный подход, сообщает портал «Царьград».