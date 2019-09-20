Что с вами будет, если вставать до рассвета

Если по хронотипу вы не жаворонок, то насильная «переделка» естественных биоритмов существенно ударит по вашему здоровью. Ваш организм закладывает естественные часы, в которые ему комфортно засыпать и просыпаться, на естественном уровне. Если пойдете против внутренней системы, получите нервное расстройство, проблемы с лишним весом, атеросклероз.

Еще один важный факт – для нормального функционирования вашему организму нужно минимум семь часов сна. Если вы ляжете позже 21:00, а встанете в 04:00, то не выполните свою «норму». Недостаток сна сказывается здоровье крайне негативно – в Средневековье даже была пытка, когда людям не давали спать.

Они быстро сходили с ума или умирали в жутких мучениях – историки отмечают, что это был один из самых страшных и жестоких способов получить нужные сведения.

Что делать, чтобы не попасть в ловушку? В погоне за мнимой эффективностью не стоит просто заводить будильник на раннее утро и лишать себя необходимых часов сна.

1. Определите свой хронотоп. Для этого выберите несколько спокойных дней без обязательного расписания, чтобы можно было ложиться и вставать, когда захочется. Станет понято, жаворонок вы или сова. Первые любят ложиться и вставать рано, вторые – наоборот. Есть и промежуточный тип – голубь, ложится и встает в «среднее» время.