Что с вами будет, если вставать до рассвета

Многие думают, что ранний подъем сделает их продуктивными и здоровыми. На самом деле, это миф, который имеет мало общего с реальностью. Рамблер рассказывает, почему.
Если по хронотипу вы не жаворонок, то насильная «переделка» естественных биоритмов существенно ударит по вашему здоровью. Ваш организм закладывает естественные часы, в которые ему комфортно засыпать и просыпаться, на естественном уровне. Если пойдете против внутренней системы, получите нервное расстройство, проблемы с лишним весом, атеросклероз.
Они быстро сходили с ума или умирали в жутких мучениях – историки отмечают, что это был один из самых страшных и жестоких способов получить нужные сведения.
Что делать, чтобы не попасть в ловушку? В погоне за мнимой эффективностью не стоит просто заводить будильник на раннее утро и лишать себя необходимых часов сна.
1. Определите свой хронотоп. Для этого выберите несколько спокойных дней без обязательного расписания, чтобы можно было ложиться и вставать, когда захочется. Станет понято, жаворонок вы или сова. Первые любят ложиться и вставать рано, вторые – наоборот. Есть и промежуточный тип – голубь, ложится и встает в «среднее» время.
2. Подстройте под него свой график жизни. Если выбрать комфортное время отхода ко сну и спать достаточное количество часов, вы будете продуктивны и полны энергии. Неважно, во сколько звонит ваш будильник, главное – результат от деятельности за день.