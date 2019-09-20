Пт, 20.09.2019
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Скандал: разгневанную дочь больной Заворотнюк подставили

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Выяснилось, что аккаунт, с которого Анна якобы пожелала недругам «захлебнуться», является ненастоящим, сообщает Topnews.

Не так давно в одном из Instagram-аккаунтов, который ведется якобы от имени дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны, появились сообщения, в которых опровергается сбор денег на лечение знаменитости, недоброжелателям желают «захлебнуться» и благодарят поклонников за поддержку. Однако оказалось, что этот профиль вовсе не принадлежит реальной дочери звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Анна, который сейчас 23 года, родилась у Анастасии Заворотнюк в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В своей предпоследней публикации в Instagram, сделанной три недели назад, артистка говорила о том, что ее дочь с подругой запустила бренд одежды и аксессуаров D8 Moscow, а также разместила ссылку на профиль дочери.

Оказалось, что в Instagram реальной дочери Заворотнюк 232 публикации. В основном - фото с лаконичными подписями. Последний снимок был размещен 7 сентября и не содержал подписи. На аккаунт подписаны 60,8 тысячи человек. Однако в фейковом аккаунте всего 6,8 тысячи подписчиков. Подписи к снимкам более пространные, что говорит о том, что профиль ведет другой человек.

Напомним, что о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в конце августа. Официально семья звезды и ее представители не комментируют ситуацию.

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