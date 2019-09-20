«Я бы тебя съел!» Эвелина Бледанс в бикини раззадорила поклонников

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс в свои 50 лет поражает стройным и подтянутым телом, которое она с удовольствием демонстрирует подписчикам в Instagram.

Недавно артистка опубликовала снимок в бикини пыльно-розового оттенка на фоне водопада. Лиф очень удачно подчеркивает шикарную грудь знаменитости. Длинные волосы Эвелина убрала на одну сторону, чем только подчеркнула свою сексуальность.

Поклонники оценили снимок знаменитости и в очередной раз поразились тому, как звезда умудряется выглядеть на пару десятков лет моложе. Фигуре Бледанс могут позавидовать 20-летние девушки. Фанаты рассыпались в комплиментах перед артисткой. «Шикарное тело»; «Моя идеал женщины! Обожаю»; «Я бы тебя съел!» «Вау, желанная какая!» — написали фолловеры.