Александр Литвин в Таллинне дал советы, как можно изменить окружающую действительность и стать счастливым
Александр Литвин - военный врач в прошлом, в настоящее время известен как писатель, исследователь в области психоэмоциональной генетики и гравитационной биологии.
21 сентября состоится его лекция, посвященная интуиции. Limon.ee поговорил с Александром Литвиным о законах, которые действуют в нашей жизни и оказывают на нее влияние. Оказывается, всякое волшебство имеет под собой научную базу, как объясняет Литвин.
Предлагаем ТОП-15 метких и значимых высказываний Литвина
1. В основе всего лежат гравитационные процессы, та самая гравитационная волна. Мы представляем собой короткоживущие космические системы: по сравнению с Солнечной системой, конечно. Но все законы распределяются примерно одинаково. Действует принцип фрактальности: большое в малом, малое в большом. И на основе этого принципа можно увидеть векторы развития человека, все его жизненные этапы.
2. Наша дата рождения является точной характеристикой человека, которая отражает способность к партнерству, способность к производству детей, предрасположенность к определенным видам деятельности, какие-то таланты, словом, очень много характеристик скрыто в наших датах. Это не нумерология, с астрологией это, безусловно, связано с космосом, так как космические объекты обладают гравитационным воздействием на нас и меняют нашу орбиту. Это четко выраженная цикличность – она связана с Солнцем и Юпитером, который я рассматриваю не как планету, а как звезду, не вращающуюся вокруг Солнца. Юпитер генерирует огромное количество энергии, чего не делает ни одна другая планета.
3. Наш цикл юпитерианский – 60 секунд в минуте, 60 минут в часе, важный для жизни 12-летний цикл. Солнце – как мама, Юпитер – как папа. И наша система так же устроена: в центре мама и папа, а вокруг вращаются дети. И до 12 лет дети должны быть с родителями.
4. С точки зрения физических процессов, каждый день - разный, меняются его характеристики. И если ты знаешь характеристики дня, тебе удобно ориентироваться, ты выбираешь правильный вектор. Сегодня очень мультизадачный день, можно многое успеть сделать – у меня уже пятое интервью, и я буду говорить еще и еще.
5. «Календарь счастливой жизни» создан для того, чтобы подстраиваться под каждый день и не идти в диссонанс с природой. Не надо быть революционером и пытаться сломать систему.
6. Я пришел ко всем своим выводам интуитивно, потом подключилась наука. Служил в военной медицине, и обратил внимание, что имунный статус людей связан с их датами рождения и перемещением в пространстве. То есть люди в одно время болеют, в другое же время их имунный статус достаточно высок. Имунный статус и успех в обществе тоже взаимосвязаны. Поскольку военные часто меняют место службы, выявилась другая зависимость: один человек может хорошо перемещаться на Восток, другой - на Запад. И если этот вектор не совпадает с личной энергией и личными характеристиками, то человек может потерпеть фиаско. Либо много работать, но этого никто не заметит. А если ты совпадаешь с географическим направлением, ты можешь много не работать: ты просто нравишься людям, и тебе дают возможность двигаться по карьерной лестнице.
7. Я на фотографиях часто в синем. Снимки сделаны в тот момент, когда мне нужно говорить. А синий спектр способствует разговорному жанру. Черный, синий и голубой - это та длина волны, которая позволяет неплохо разговаривать с людьми. Меньше слушать, но больше говорить.
8. Каждый цвет – излучение, длина волны определенного спектра. Есть цвета, которые нас усиливают. Сегодня это темно-синий, завтра голубой, послезавтра зеленый. Потом будет красный и оранжевый, во вторник будет работать желтый спектр. Когда я заметил эту цикличность, я создал свой «Календарь».
9 Как все начиналось? Банально. Ребята, служившие со мной говорили, что я фартовый: мол, когда со мной на рыбалку едешь, всегда ловим много рыбы, как без меня – нет улова. Я отвечал, что просто знаю, когда она клюет. Есть дни энергии абсолютного движения: все быстро двигается. Рыба тоже активно двигается, тратит калории, значит, хочет есть и начинает клевать.
10. Все свои секреты раскрывать не буду. Сначала идет волшебство, потом логика. Чудеса происходят медленно, быстро ничего не бывает. Но происходят. И можно измениться, стать лучше и симпатичнее для людей.
11. Я ни разу не встречал людей, которые самостоятельно достигли бы успехов. Такого не бывает. За каждым кто-то стоит. Те близкие, которые "потенцируют" тебя на успех, "потенцируют" твою интуицию. И каждый влияет на своих близких. Человек в одно лицо не может менять пространство.
12. Физиология и генетика - главное. Психология во многом выдуманная история. Психологи пытаются вогнать людей в некую матрицу: с первого раза не получается, может, получится с двадцатого. Просто невозможно с первого раза реально найти проблему.
13. Универсальный рецепт счастья для человека есть. Мы должны четко понимать, что эмоция – это излучение, обладающее мутагенным свойством. Мы зависим от эмоций окружающего мира, и если в наш адрес направлена справедливая и положительная эмоция, то мы будем счастливыми. И обратная реакция: если отрицательная, то мы будем терять свои позиции, интуицию, не сможем оказаться в нужном месте в нужном время.
14. Я аналитик своевременности событий. Это самое главное в нашей жизни: оказаться в нужное время в нужном месте.
15. Иногда нужно остановиться. Часто люди испытывают внутреннее чувство тревоги, основанное на интуитивном восприятии. Что делать? Я рекомендую или остановиться тотально во всем, или сделать то, чего никогда не делали. Мироздание ловит нас на стереотипах поведения. Мы делаем годами одно и то же, накатываем некую колею, из которой трудно выскочить. И мы попадаем в эту ловушку. А надо выскочить из колеи, совершив поступок, о котором вы еще минуту назад и не думали. Я, например, могу остановиться у какого-то странного магазина и купить газету, которую никогда не читал. Этим мы меняемся сами, уходим от рутины, выскакиваем с привычного пути на совершенно другой – обманываем пространство.
Сегодняшний день - черный.