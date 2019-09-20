Александр Литвин в Таллинне дал советы, как можно изменить окружающую действительность и стать счастливым

7. Я на фотографиях часто в синем. Снимки сделаны в тот момент, когда мне нужно говорить. А синий спектр способствует разговорному жанру. Черный, синий и голубой - это та длина волны, которая позволяет неплохо разговаривать с людьми. Меньше слушать, но больше говорить.

8. Каждый цвет – излучение, длина волны определенного спектра. Есть цвета, которые нас усиливают. Сегодня это темно-синий, завтра голубой, послезавтра зеленый. Потом будет красный и оранжевый, во вторник будет работать желтый спектр. Когда я заметил эту цикличность, я создал свой «Календарь».

9 Как все начиналось? Банально. Ребята, служившие со мной говорили, что я фартовый: мол, когда со мной на рыбалку едешь, всегда ловим много рыбы, как без меня – нет улова. Я отвечал, что просто знаю, когда она клюет. Есть дни энергии абсолютного движения: все быстро двигается. Рыба тоже активно двигается, тратит калории, значит, хочет есть и начинает клевать.

10. Все свои секреты раскрывать не буду. Сначала идет волшебство, потом логика. Чудеса происходят медленно, быстро ничего не бывает. Но происходят. И можно измениться, стать лучше и симпатичнее для людей.

11. Я ни разу не встречал людей, которые самостоятельно достигли бы успехов. Такого не бывает. За каждым кто-то стоит. Те близкие, которые "потенцируют" тебя на успех, "потенцируют" твою интуицию. И каждый влияет на своих близких. Человек в одно лицо не может менять пространство.

12. Физиология и генетика - главное. Психология во многом выдуманная история. Психологи пытаются вогнать людей в некую матрицу: с первого раза не получается, может, получится с двадцатого. Просто невозможно с первого раза реально найти проблему.

13. Универсальный рецепт счастья для человека есть. Мы должны четко понимать, что эмоция – это излучение, обладающее мутагенным свойством. Мы зависим от эмоций окружающего мира, и если в наш адрес направлена справедливая и положительная эмоция, то мы будем счастливыми. И обратная реакция: если отрицательная, то мы будем терять свои позиции, интуицию, не сможем оказаться в нужном месте в нужном время.

14. Я аналитик своевременности событий. Это самое главное в нашей жизни: оказаться в нужное время в нужном месте.

15. Иногда нужно остановиться. Часто люди испытывают внутреннее чувство тревоги, основанное на интуитивном восприятии. Что делать? Я рекомендую или остановиться тотально во всем, или сделать то, чего никогда не делали. Мироздание ловит нас на стереотипах поведения. Мы делаем годами одно и то же, накатываем некую колею, из которой трудно выскочить. И мы попадаем в эту ловушку. А надо выскочить из колеи, совершив поступок, о котором вы еще минуту назад и не думали. Я, например, могу остановиться у какого-то странного магазина и купить газету, которую никогда не читал. Этим мы меняемся сами, уходим от рутины, выскакиваем с привычного пути на совершенно другой – обманываем пространство.