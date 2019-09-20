Экс-участница SEREBRO затмила даже Серябкину, показав себя в прозрачном боди

27-летняя Полина Фаворская, которая в 2014 году пришла в коллектив на место ушедшей Елены Темниковой, ведет Instagram, где у нее более 400 тысяч подписчиков. Девушка не перестает подогревать внимание к себе, периодически публикуя откровенные фото.

На этот раз Полина поделилась селфи у зеркала, где позировала в прозрачном малиновом боди, открывающем взгляду все пикантные места. Девушка распустила волосы, сделав лишь два маленьких пучка по обе стороны. При этом сама артистка признавалась, что для нее подобные кадры не являются чем-то предосудительным, пишет Starhit.