В новой прическе дочери Трампа увидели скрытый смысл

Согласно отчету американской компании Critical Mention, которая отслеживает упоминания в сети, первый же выход Иванки с новой прической озадачил 1,4 миллиарда пользователей.

Это жалкая PR-кампания, которая смогла привлечь внимание СМИ по всему миру. Это ставит галочки напротив всех факторов публичности: дешево, просто, привлекает внимание.

По словам маркетолога из американской организации Hollywood Branded Стейси Джонс, новой прической Трамп демонстрирует, что она действительно готова занять место среди мировых лидеров.

Бойтесь, очень бойтесь: новая прическа Трамп вполне может означать, что она укрепила свои политические амбиции. Боже, спаси нас всех, если она станет брюнеткой,

Ранее в сентябре папарацци сфотографировали Иванку Трамп в наряде с высоким разрезом по левой стороне. 37-летняя предпринимательница и модель выходила из дома в Вашингтоне в темно-зеленом платье британского бренда Beulah, стоимость которого составляет 600 долларов. Подол платья разлетелся на ветру и оголил ее бедро.