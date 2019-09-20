Би-2 рассказали о конфузе после концерта в Таллинне в эфире у Ивана Урганта
19 сентября в эфир Первого канала вышел свежий выпуск «Вечернего Урганта». В гостях у телеведущего побывали Lеva Би-2 и Shura Би-2.
Музыкантов пригласили для того, чтобы они смогли рассказать о своем новом туре #NewBest.
Впрочем, не обошлось и без нотки юмора. Так, ведущий поинтересовался у музыкантов о том, как они обычно приветствуют гостей на своих шоу, когда приезжают в новый город. Оказалось, что после концерта в Таллинне произошел небольшой конфуз...
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