Би-2 рассказали о конфузе после концерта в Таллинне в эфире у Ивана Урганта

Впрочем, не обошлось и без нотки юмора. Так, ведущий поинтересовался у музыкантов о том, как они обычно приветствуют гостей на своих шоу, когда приезжают в новый город. Оказалось, что после концерта в Таллинне произошел небольшой конфуз...