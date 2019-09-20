Проклятие сериала про няню? Двойник Заворотнюк лечилась от рака

О зловещих совпадениях, происходящих с участниками съемок "Моей прекрасной няни" говорят уже давно. Сперва рак мозга забрал Жанну Фриске. Отметим, что певица изначально пробовалась на главную роль, но руководство картины отдало предпочтение Анастасии.

Потом от онкологии скончалась Любовь Полищук, исполнившая роль матери «няни Вики», а теперь страшная болезнь добралась и до Заворотнюк. Волей-неволей, а задумаешься – нет ли какой связи в этой цепочке событий? Подлила масла в огонь и Дрешер, которая также снималась в комедии про няню и также перенесла рак. Правда, у нее был рак матки.

У меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали "Няню"… И вдруг – приговор врачей,

– цитирует слова зарубежной актрисы издание Teleprogramma.pro.

Фрэнсис пришлось бороться с болезнью на протяжении двух лет. К счастью, ей это удалось, причем, как она сама утверждает, с помощью китайских трав.

Я пила настои в течение двух лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство,

– призналась звезда американской "Няни".