Кажется, пора переезжать... Во Франции пантера спокойно разгуливала по крыше дома

Черная пантера бродила по крышам домов и заглядывала в окна во французском Армантьере. На зверя спасателям пожаловались местные жители. Кадры этого момента опубликованы в Twitter.

В среду, 18 сентября, жители города увидели, как черная кошка ходит по карнизу второго этажа жилого дома. Об этом сообщает издание La Voix du Nord.

Prantsusmaal Lille'i eeslinnas jooksis majade katustel must puuma ФОТО: CRISTINA DEVULDER / AFP/Scanpix

Полиция оцепила территорию, опасаясь, что животное может спрыгнуть вниз. Животное весом около 20 кг и возрастом 5-6 месяцев ветеринары ликвидировали с помощью дротика со снотворным.

Пантеру поместили в клетку и передали чиновникам по вопросам дикой природы, которые, в свою очередь, передали зверя в "Лигу защиты животных", где он осталась на ночь.