Кажется, пора переезжать... Во Франции пантера спокойно разгуливала по крыше дома
Животное весом около 20 килограммов и возрастом около полугода ветеринары ликвидировали с помощью снотворного...
Черная пантера бродила по крышам домов и заглядывала в окна во французском Армантьере. На зверя спасателям пожаловались местные жители. Кадры этого момента опубликованы в Twitter.
В среду, 18 сентября, жители города увидели, как черная кошка ходит по карнизу второго этажа жилого дома. Об этом сообщает издание La Voix du Nord.
Полиция оцепила территорию, опасаясь, что животное может спрыгнуть вниз. Животное весом около 20 кг и возрастом 5-6 месяцев ветеринары ликвидировали с помощью дротика со снотворным.
Пантеру поместили в клетку и передали чиновникам по вопросам дикой природы, которые, в свою очередь, передали зверя в "Лигу защиты животных", где он осталась на ночь.
В четверг представители организации рассказали, что пантера была домашней и не агрессивной. Пантеру, вероятно, отдадут в зоопарк города Мобеж.