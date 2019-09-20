Напали по ошибке: охранники Ким Кардашян избили ее мать

Мужчины не узнали 63-летнюю мать звезды и применили к ней силу.

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Инцидент произошел на заднем дворе дома Кардашян. Крис Дженнер приехала в гости к дочери без предупреждения, и столкнулась с охранниками, которые не узнали в ней звезду. Они повалили Крис на землю, причем удар был настолько сильным, что ей пришлось вызвать скорую.

Однако Ким в то время дома не было, и о случившемся она узнала от сестры Хлое, которая позвонила ей и попросила ее срочно приехать на место событий.

Ким, вся твоя охрана атаковала маму! Мы только набрали 911. Это такое безумие!

- с тревогой сообщила Хлое в телефонном разговоре.

На заднем плане в этот момент послышался крик Крис. Она пожаловалась на то, что повредила шею.

Когда Кардашян увидела, как ее мать увозили на носилках, она разрыдалась.