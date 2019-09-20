Пт, 20.09.2019
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Напали по ошибке: охранники Ким Кардашян избили ее мать
Крис Дженнер госпитализировали...

Kim Kardashian (L) and her mother Kris Jenner

ФОТО: VALERIE MACON / AFP

Мать светской львицы Ким Кардашян Крис Дженнер, которая недавно снялась в стильной фотосессии с младшей дочерью, пострадала от рук охранников старшей дочери. 

Мужчины не узнали 63-летнюю мать звезды и применили к ней силу. 

ФОТО: OGUT/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

Инцидент произошел на заднем дворе дома Кардашян. Крис Дженнер приехала в гости к дочери без предупреждения, и столкнулась с охранниками, которые не узнали в ней звезду. Они повалили Крис на землю, причем удар был настолько сильным, что ей пришлось вызвать скорую. 

Однако Ким в то время дома не было, и о случившемся она узнала от сестры Хлое, которая позвонила ей и попросила ее срочно приехать на место событий.

Ким, вся твоя охрана атаковала маму! Мы только набрали 911. Это такое безумие!

 - с тревогой сообщила Хлое в телефонном разговоре.

На заднем плане в этот момент послышался крик Крис. Она пожаловалась на то, что повредила шею. 

Когда Кардашян увидела, как ее мать увозили на носилках, она разрыдалась. 

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