Знаки Зодиака, которые никогда не прощают обиды

Есть люди, которые забудут любую обиду. Они свободно идут на контакт, прощают и продолжают отношения, не вспоминая о прошлых конфликтах и неурядицах. А есть люди, которые не «проглатывают» обиды. Самые мстительные знаки Зодиака могут быть очень добрыми со своими обидчиками, но внутри ненавидеть их. Понять, какой человек перед вами, невероятно сложно, тем не менее по знаку Зодиака можно многое узнать о его характере, мстительности и злопамятности, пишет dailyhoro.ru.

1 место — Скорпион

Переходить дорогу Скорпиону — худшая идея, которая может прийти в голову. Это самый опасный враг, спастись от которого не получится даже бегством. Скорпион не знает жалости, прощения и снисхождения. А вот месть — его жизненное кредо. И бить он будет по болевым точкам и слабым местам. Планы мести вынашиваются годами, при этом всех обидчиков Скорпион держит в поле зрения, чтобы не упустить удачный момент для реванша. Причем намеренно обидеть Скорпиона невозможно. Этот знак, обожающий драмы и интриги, специально создает ситуации, выставляя себя жертвой и получая право на месть.

2 место — Рак

Рак — не поклонник открытой войны, он предпочитает обижаться и мстить тайно. Чтобы задеть Рака, не нужно стараться. Он может обидеться даже на то, на что в принципе невозможно. Всему виной чуткость, эмоциональность и глубокий внутренний мир. Этот знак болезненно и остро реагирует на любые слова и поступки окружающих. С обидой справляется плохо: нанесенные раны заживают долго, а память о причиненной боли постоянно преследует его.

3 место — Козерог

Козерога нельзя назвать чутким знаком, но это совсем не значит, что он бесчувственный. Представитель этого созвездия — очень мудрый человек, который как будто с самого рождения познал все тайны бытия. Глупые обиды — не его конек. Козерог обижается на действительно важные и серьезные вещи. Если по отношению к нему было совершенно что-то непростительное, то уважение этого знака будет потеряно навсегда. Он найдет тысячу способов разорвать все связи и привязанности, и тут его хладнокровность не знает границ.

4 место — Телец

Телец не столько обидчивый, сколько упрямый и беспринципный. Если он во что-то уперся, то сдвинуть его с места невозможно. Так что если он назвал кого-то врагом, то это на всю жизнь. Именно из-за своего упрямства и гордости Тельцу трудно простить человека, отпустить обиды и жить счастливой жизнью.

5 место — Водолей