«Это просто безумие»: охранники Ким Кардашян покалечили ее мать

Инцидент произошел на заднем дворе дома Кардашян. Крис без предупреждения решила проведать дочь, однако охранники приняли ее за злоумышленницу. Они повалили женщину на землю в попытке ее задержать. В результате главе семейства Кардашьян — Дженнер пришлось вызывать скорую помощь.

Ким в это время находилась вдалеке от своего особняка. О случившемся она узнала от сестры. Хлои позвонила жене Канье Уэста и попросила ее срочно приехать на место событий. «Мы только что набрали 911. Это такое безумие!» — с тревогой сообщила Хлои в телефонном разговоре. На заднем плане в этот момент послышался крик Крис. Она пожаловалась на то, что повредила шею.

Когда бизнес-леди прибыла к дому, ее маму уже увозили на носилках. Печальное зрелище заставило Ким разрыдаться. Близкий друг звезды Джонатан Чебан попытался ее утешить.

Кардашьян усилила охрану после громкого ограбления в Париже. Знаменитость взяли в заложники в гостиничном номере и потребовали с нее ювелирные украшения. Ким потеряла несколько миллионов долларов, но осталась довольна тем, что жива. Грабители угрожали ей оружием.

Недавно в жизни Кардашьян произошла еще одна неприятность. У телезвезды развилась серьезная болезнь. Врачи обнаружили у Ким псориатический артрит, который не поддается лечению.