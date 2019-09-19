Мужчина заблудился в больнице и три дня искал выход
В городе Железногорске Красноярского края местный житель провел три дня в подвале больницы № 51 после операции. Сюжет об этом выпустило «Муниципальное телевидение. Железногорск», пишет Mail.ru.
35-летнего Павла Богданова госпитализировали с обострившимся панкреатитом, пишут Вести.ру. Мужчина пропал 16 сентября, на следующий день его выписали за нарушение режима стационара — считалось, что пациент сбежал из больницы, поэтому его искали волонтеры и полицейские. Богданова пытались найти на территории больничного городка, в парках, на стадионе и в расположенных рядом зданиях. Волонтеры распространили ориентировки по всему городу, после чего обратились к журналистам.
Мужчину нашли 18 сентября с помощью кинологов. Он не смог вспомнить, как оказался в темноте. Никто из медперсонала его также не видел. Самостоятельно найти выход из подвала пациент не смог и блуждал в течение нескольких дней, так как на его крики никто не откликнулся.
Командир поисково-спасательной группы «Сибирь» Алексей Поляковский рассказал, что родственники добились разрешения на вход в подвал больницы, так как по камерам Богданов не уходил в город. Спасатель добавил, что мужчина попал в подвал по состоянию здоровья, однако не уточнил подробностей. В больнице заявили, что прокомментировать ситуацию может только главврач, но он в настоящее время находится на выезде.