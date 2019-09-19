Мужчина заблудился в больнице и три дня искал выход

35-летнего Павла Богданова госпитализировали с обострившимся панкреатитом, пишут Вести.ру. Мужчина пропал 16 сентября, на следующий день его выписали за нарушение режима стационара — считалось, что пациент сбежал из больницы, поэтому его искали волонтеры и полицейские. Богданова пытались найти на территории больничного городка, в парках, на стадионе и в расположенных рядом зданиях. Волонтеры распространили ориентировки по всему городу, после чего обратились к журналистам.

Мужчину нашли 18 сентября с помощью кинологов. Он не смог вспомнить, как оказался в темноте. Никто из медперсонала его также не видел. Самостоятельно найти выход из подвала пациент не смог и блуждал в течение нескольких дней, так как на его крики никто не откликнулся.