Первый канал избавился от Ксении Собчак

В день свадьбы Ксения Собчак обнародовала короткое видео, намекающее на то, что ее позвали работать на Первый. Однако канал удалил этот проморолик со своего сайта, сообщает Dni.ru.
13 сентября, в день собственной свадьбы, Ксения Собчак выложила в Сеть короткое видео, в котором ее запечатлели лежащей в ванне и разговаривающей по телефону с неким Андреем. Она сообщила, что ей было сделано предложение, от которого невозможно отказаться. «Оно изменит всю мою жизнь», — интригующе объявила Собчак. Дальше слышится звук выстрела, а гламурная блондинка торжествующе смеется.
Видео было снято Первым каналом, там стоит его логотип. «Скоро», – значится в титре. Ролик заставил общественность предположить, что Ксению позвали работать на первую кнопку. Особо наблюдательные сделали вывод, что гламурная блондинка будет вести ток-шоу, призванное конкурировать с передачей Андрея Малахова.
Однако сегодня, 19 сентября, Первый канал со всех своих ресурсов удалил проморолик с Собчак. Зато появилась информация о том, что гламурная блондинка стала ведущей шоу «Такая история» в «Яндекс.Эфире». Вместе с ней зрители отправятся в путешествие. Правда, продлится оно всего три минуты, отмечает сайт Kp.ru.
Развлекательно-познавательная передача будет выходить ежедневно. Каждый ее выпуск будет посвящен одному историческому событию, забавной истории или открытию, которое произошло именно в этот день в прошлом. Новые эпизоды увидят жизнь каждое утро, а затем станут доступными в записи.
Отметим, что блогер Лена Миро крайне негативно высказалась по поводу приглашения Ксении Собчак на Первый канал. Дескать, телеведущая уже 12 лет как непопулярна, поэтому вряд ли сможет поднять рейтинги первой кнопки Константина Эрнста.