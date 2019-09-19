Первый канал избавился от Ксении Собчак

13 сентября, в день собственной свадьбы, Ксения Собчак выложила в Сеть короткое видео, в котором ее запечатлели лежащей в ванне и разговаривающей по телефону с неким Андреем. Она сообщила, что ей было сделано предложение, от которого невозможно отказаться. «Оно изменит всю мою жизнь», — интригующе объявила Собчак. Дальше слышится звук выстрела, а гламурная блондинка торжествующе смеется.

Видео было снято Первым каналом, там стоит его логотип. «Скоро», – значится в титре. Ролик заставил общественность предположить, что Ксению позвали работать на первую кнопку. Особо наблюдательные сделали вывод, что гламурная блондинка будет вести ток-шоу, призванное конкурировать с передачей Андрея Малахова.

Однако сегодня, 19 сентября, Первый канал со всех своих ресурсов удалил проморолик с Собчак. Зато появилась информация о том, что гламурная блондинка стала ведущей шоу «Такая история» в «Яндекс.Эфире». Вместе с ней зрители отправятся в путешествие. Правда, продлится оно всего три минуты, отмечает сайт Kp.ru.

Развлекательно-познавательная передача будет выходить ежедневно. Каждый ее выпуск будет посвящен одному историческому событию, забавной истории или открытию, которое произошло именно в этот день в прошлом. Новые эпизоды увидят жизнь каждое утро, а затем станут доступными в записи.