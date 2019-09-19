Дочь Виктории Бони рассказала правду о ее ненастоящем лице и прыщах

Семилетняя дочь Виктории Бони вновь подложила маме свинью. Ранее Анджелина Летиция уже публично разоблачала модель, ляпнув во время съемки видео, что на самом деле они не живут в тех шикарных отелях, которые экс-участница «Дома-2» демонстрирует публике на отдыхе. И вот девочка выдала новую порцию правды о знаменитости, но на этот раз о ее внешности.

Анджелина Летиция заявила, что модель только на фото и видео в Instagram выглядит привлекательно, потому что накладывает на лицо тонну макияжа. Дома же, по словам девочки, мама совершенно некрасивая.

Только мейкап. Ненастоящее лицо! Накрасилась, а сама дома плохо выглядит,

— рассказала девочка, пока ехала с Боней в машине.

Бывшую звезду «Дома-2» критика дочери сильно возмутила, однако выключать запись Виктория не стала, решив, видимо, дослушать наследницу до конца. Анджелина же заодно поведала, что Боня не просто так обмазывается тональным кремом. Оказывается, она скрывает прыщи, и девочка даже указала пальцем, где именно они находятся.

Накрасила губы и обмазала все лицо, чтобы не было видно прыщей, отбелила зубы,

— не унималась разоблачительница.