В Милане открылся магазин с полностью обнаженными сотрудниками

В городе шоппинга Милане открылся новый магазин, да не простой, а с полностью обнаженными сотрудниками. Расположенная по адресу Corso di Porta Ticinese 62 торговая точка призвана рекламировать новый сезон реалити-шоу «Голые и напуганные».

«У вас кончается кремень? Вы можете пополнить запас по адресу Corso di Porta Ticinese 62», – это рекламное сообщение на Facebook, анонсирующее открытие магазина.

Рекламную торговую точку окрестили временным магазином, правда, и ассортимент небогат. В продаже тропические листья, чтобы прикрыться, факелы, примитивная пища и все, что нужно для выживания в экстремальных условиях. Вход в магазин лишь для совершеннолетних.

Программа же «Голые и напуганные» вернулась в эфир 16 сентября и рассказывает о приключениях мужчины и женщины, выживающих 21 день в дикой природе без одежды, пищи и лекарств.