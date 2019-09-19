Семь предметов, которыми вы можете стать после смерти

Похоронная процессия, погребение или кремация – классический последний путь после смерти. Но если ты привык выделяться среди других людей, эта статья для тебя. Мы расскажем, в какие предметы можно превратиться после смерти.

Салют

Прах после кремации специалисты упакуют в фейерверки, после чего они направятся в магазин пиротехники ждать своего звездного часа. Ну и, конечно же, такой необычный салют могут оставить себе родные и близкие. Один нюанс – услуга на данный момент доступна в США в штате Калифорния. Такой деятельностью занимается компания Angels Flight.

Риф

Останки умершего человека помещаются в специальный искусственный риф высотой 60 – 120 см и шириной 90 – 150 см. Далее риф погружается в море или океан и становится навеки его частью.

Услугу предоставляет американская компания Eternal Reefs. С ее помощью водная экосистема получает пользу. Нередко такое необычное решение становится дешевле по сравнению с обычными похоронами.

Но есть нюанс – места для погружения рифов ограничены территорией Мексики и Атлантики.

Стеклянные украшения

Эксперты используют прах умершего человека при создании красивых стеклянных украшений. Это может быть кулон, элемент браслета или декоративный шар.

Стеклянные украшения с прахом изготавливаются в США в интернет-магазине Spirit Pieces. Однако мастера принимают заказы со всего мира. Близкие люди могут получить готовое изделие по почте, если зададутся такой идеей или учтут твои пожелания.

Драгоценный камень

Углерод, содержащийся в прахе, извлекается и становится компонентом для изготовления бриллианта. Заказчик услуги может самостоятельно выбрать его цвет. Цена может отличаться в зависимости от расцветки.

Изготовлением таких драгоценных изделий занимаются две американские компании: Cremation Solutions и Heart In Diamond. Если заказывать несколько бриллиантов, изготовители чаще всего делают скидки. Вместо останков можно использовать волосы.

Биокремация

Биокремация представляет собой экологический способ кремации. Классический вариант сожжения подразумевает выброс продуктов горения в воздух, что не идет на пользу экологии. Для проведения биокремации используется гидроксид калия, а также вода.

Услуга доступна в США. Ее предлагает несколько компаний: Green Cremation and Direct Cremation of Maine и Anderson-McQueen. Но не во всех странах услуга разрешена и доступна.

Космическое путешествие

Услуга хоть и не относится к вещам, которыми можно стать после смерти, но она также довольно интересная и необычная. Частички останков запускаются в космос с помощью специальных летательных аппаратов. После внеземного путешествия останки можно вернуть на Землю, оставить их навеки в космосе или же заказать их отправку на Луну.

Есть две компании из США, предоставляющие услугу: Celestis, а также Elysium Space. Интересно то, что родные и близкие люди могут отслеживать местоположение останков в космосе. Но нужно учитывать, что запуск в космос проходит лишь один раз в год.

Удобрение для грунта

Погребение в гробу вредно для окружающей среды. Однако вместо гроба можно использовать специальную биооболочку, состоящую из микроорганизмов, в результате деятельности которых тело превратится в полезное удобрение для грунта. Но, к сожалению, не в каждой стране услуга доступна.