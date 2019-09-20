Представительница от Эстонии борется за место в финале «Мисс Офис-2019» в Москве, поддержите красотку голосом!

Финал конкурса пройдет в Москве, но до этого еще нужно победить в интернет-голосовании. Главный приз «Мисс Офис-2019» составляет 2 миллиона рублей (чуть менее 30 тысяч евро).

На конкурс было отправлено 35 тысяч заявок со всего мира и прошло 45 кастингов в разных городах и Алика Комар из Эстонии вошла в число 123 полуфиналисток. С понедельника начнется интернет-голосование и от этого будет зависеть ее прохождение в финал. Туда попадут только 30 девушек.

«Я очень хочу попасть в финал и доказать, что все голоса людей были услышаны и все усилия не зря», - сказала Алика.