Роналду хочет найти женщин, которые накормили его в детстве в McDonald's

Роналду признался, что в детстве ему случалось выпрашивать гамбургеры, когда он был голоден, и сказал, что надеется найти людей, которые ему помогали в то время.

Мы были голодны. У нас был McDonald's рядом со стадионом, мы постучали в дверь и спросили, есть ли у них гамбургеры,

— сказал он.

Там всегда была Эдна и две другие девушки. Я так и не смог их найти.

Ресторан McDonald's в настоящее время закрыт, но Роналду хочет найти Эдну, чтобы «чем-то отплатить» за ее самоотверженность.

Я спросил людей в Португалии, тот McDonald's закрыт, но я буду очень счастлив, если это интервью поможет найти их,

— добавил он.

Я хочу пригласить их в Турин или Лиссабон, чтобы они поужинали со мной, потому что я хочу чем-то отплатить.

После того, как поразительное интервью вышло в эфир, люди отправились в социальные сети, чтобы поделиться своими мыслями о суперзвезде Ювентуса и выразить восхищение по поводу его намерений.