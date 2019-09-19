Чт, 19.09.2019
Большой репортаж: что продают в магазине конопли, куда нагрянула полиция? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Роналду хочет найти женщин, которые накормили его в детстве в McDonald's

Роналду хочет найти женщин, которые накормили его в детстве в McDonald's
До слез...

July 30, 2019, Madrid, Spain: Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez posing to media with 'Marca Leyenda' award on July 29, 2019 in Madrid, Spain. The award is attributed to sport professionals by the Spanish sports newspaper MARCA. (Credit Image: © Oscar Gonzalez/NurPhoto via ZUMA Press)

ФОТО: Oscar Gonzalez / ZUMAPRESS.com

34-летний Криштиану Роналду растрогался до слез в эмоциональном интервью с Пирсом Морганом на ITV. Он откровенно говорил о нескольких темах, в том числе о своем скромном детстве на Мадейре.

Роналду признался, что в детстве ему случалось выпрашивать гамбургеры, когда он был голоден, и сказал, что надеется найти людей, которые ему помогали в то время.

Мы были голодны. У нас был McDonald's рядом со стадионом, мы постучали в дверь и спросили, есть ли у них гамбургеры,

— сказал он.

Там всегда была Эдна и две другие девушки. Я так и не смог их найти.

Ресторан McDonald's в настоящее время закрыт, но Роналду хочет найти Эдну, чтобы «чем-то отплатить» за ее самоотверженность.

Я спросил людей в Португалии, тот McDonald's закрыт, но я буду очень счастлив, если это интервью поможет найти их,

— добавил он.

Я хочу пригласить их в Турин или Лиссабон, чтобы они поужинали со мной, потому что я хочу чем-то отплатить.

После того, как поразительное интервью вышло в эфир, люди отправились в социальные сети, чтобы поделиться своими мыслями о суперзвезде Ювентуса и выразить восхищение по поводу его намерений.

А что думаете вы?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ