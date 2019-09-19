Роналду хочет найти женщин, которые накормили его в детстве в McDonald's
34-летний Криштиану Роналду растрогался до слез в эмоциональном интервью с Пирсом Морганом на ITV. Он откровенно говорил о нескольких темах, в том числе о своем скромном детстве на Мадейре.
Роналду признался, что в детстве ему случалось выпрашивать гамбургеры, когда он был голоден, и сказал, что надеется найти людей, которые ему помогали в то время.
Мы были голодны. У нас был McDonald's рядом со стадионом, мы постучали в дверь и спросили, есть ли у них гамбургеры,
— сказал он.
Там всегда была Эдна и две другие девушки. Я так и не смог их найти.
Ресторан McDonald's в настоящее время закрыт, но Роналду хочет найти Эдну, чтобы «чем-то отплатить» за ее самоотверженность.
Я спросил людей в Португалии, тот McDonald's закрыт, но я буду очень счастлив, если это интервью поможет найти их,
— добавил он.
Я хочу пригласить их в Турин или Лиссабон, чтобы они поужинали со мной, потому что я хочу чем-то отплатить.
После того, как поразительное интервью вышло в эфир, люди отправились в социальные сети, чтобы поделиться своими мыслями о суперзвезде Ювентуса и выразить восхищение по поводу его намерений.