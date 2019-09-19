Оргазмы и калории: насколько реально похудеть при регулярных постельных утехах?

Согласитесь, удобно — совместить приятное с полезным и держать себя в форме исключительно за счет регулярного секса.
Men’s Health обратился к секс-инструктору и нескольким исследованиям, чтобы выяснить: похудение от оргазмов — миф или реальность?
Оргазм — мощный комплекс ощущений, затрагивающий все твое тело. Мышцы сокращаются, дыхание ускоряется, а на коже проступают капли пота: почти как в тренажерке. Ты наверняка хотя бы раз задумывался об этой параллели и задавался вопросом: так сколько же калорий сжигает оргазм? Ведь сердце стучит, будто ты бежишь марафон, и ты крепко напряжен, как будто заканчиваешь сложное упражнение на пресс.
Должно же что-то с этими калориями происходить, правильно? Чтобы разобраться, Men’s Health изучил несколько исследований, а также обратился к доктору Ученне Оссаи, физиотерапевту по здоровью таза и секс-инструктору.
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