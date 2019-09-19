Оргазмы и калории: насколько реально похудеть при регулярных постельных утехах?

Оргазм — мощный комплекс ощущений, затрагивающий все твое тело. Мышцы сокращаются, дыхание ускоряется, а на коже проступают капли пота: почти как в тренажерке. Ты наверняка хотя бы раз задумывался об этой параллели и задавался вопросом: так сколько же калорий сжигает оргазм? Ведь сердце стучит, будто ты бежишь марафон, и ты крепко напряжен, как будто заканчиваешь сложное упражнение на пресс.