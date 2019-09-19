Печально известный бизнесмен Меэлис Лао признался в телеэфире, что стал жертвой мошенников

За российского бизнесмена, который был похищен в 2017 году, просили миллион евро. Меэлис Лао планировал создать несколько совместных предприятий с этим бизнесменом, включая майнинг криптовалют, но между деловыми партнерами возникли ссоры, которые привели к похищению человека и вымогательству.

Лао рассказал в программе Ringvaade, как его самого обманули в этой истории, и отметил, что теперь не хочет знать тех людей. «Для меня это стало серьезным уроком. В тот год я перенес несколько операций, был не слишком внимателен, не понимал всю волну лжи, которая прессом давила на меня со всех сторон», - говорит Лао.

Бизнесмен признался, что не сожалеет о случившемся. «Я уже забыл, какие отморозки действовали в 90-е годы в России, но не здесь. И не ожидал, что подобное может произойти и со мной».

Лао отметил, что прожил очень яркую жизнь, не боится пуль и не носит бронежилет. «Ты не можешь быть хорошим для всех, у каждого человека должны быть и враги, и друзья», - сказал Меэлис.

Он считает, что сегодня его миссия заключается в том, чтобы помогать молодым людям, который сбились с правильного пути. Бизнесмен с неоднозначным прошлым хочет ходить по школам и говорить с молодежью на эти темы.