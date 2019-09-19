«Русская Кардашян» показала формы в крошечном бикини и утерла нос самой Ким

На этот раз Анастасия Квитко показала то, за что по праву получила прозвище «русская Ким Кардашян». На снимках блогерша красовалась в красном бикини, которое, как всегда, еле прикрывало её пышные формы. Девушка показала эффектные ягодицы, которые уже вполне могут посостязаться с пятой точкой супруги Канье Уэста.

В качестве локации знойная брюнетка указала Майями. По иронии судьбы уроженка Калининграда перебралась в Штаты еще в 2016-м, чтобы работать в том числе на компанию супруга Ким, пишет 24СМИ. Девушка рекламировала нижнее белье, одежду, корсеты.

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