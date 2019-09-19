Екатерина Климова после развода вышла в свет в мини-платье с дерзким декольте

Внимательные поклонники актрисы отметили, что после развода с 33-летним Гелой Месхи она похорошела и даже стала выглядеть моложе. Екатерина посетила открытие театрального сезона в Большом театре. На премьеру оперы «Евгений Онегин» Климова пришла в компании 16-летней дочери Елизаветы Хорошиловой. Екатерина поделилась своим вечерним образом в Instagram stories.

Зеленоглазая шатенка последовала культовому совету Коко Шанель. Для культурного события актриса выбрала маленькое черное платье. Смелый вырез платья обнажил зону декольте, облегающий силуэт подчеркнул стройную фигуру, а длина платья позволила Екатерине продемонстрировать красивые ноги в классических лодочках.

Рядом со своей дочерью, одетой в стильный брючный костюм, Климова выглядела как старшая сестра. Они с удовольствием позировали в фойе театра. На одном из фото Екатерина показала крошечную татуировку на плече — цветок из сердечек.

Екатерина — многодетная мама. Помимо Елизаветы, у нее два сына — 13-летний Матвей и 11-летний Корней от актера Игоря Петренко, а также трехлетняя дочь Изабелла, которую она родила в браке с Гелой Месхи.