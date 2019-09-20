Пт, 20.09.2019
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  • Вот так юбка! Бесстыдный наряд Ирины Шейк пришелся фанатам по вкусу

Вот так юбка! Бесстыдный наряд Ирины Шейк пришелся фанатам по вкусу

На днях в Милане стартовала Неделя моды. 

В рамках этого события была организована вечеринка, посвященная 20-й годовщине японского Vogue, которую посетило много звезд, в том числе и 33-летняя Ирина Шейк. Шейк пребывала в прекрасном настроении и с радостью позировала репортерам. А уже на следующий день ее заметили во время прогулки по городу. Для выхода модель выбрала свитер морковного цвета и черную мини-юбку. 

ФОТО: Mimmo Carriero / IPA / PA Images

Напомним, что в Милан Ирина Шейк прибыла позавчера днем — модели не удалось скрыться от папарацци даже в аэропорту. В Италию модель прилетела из Лондона, где накануне завершилась Неделя моды. Последний месяц стал для звезды вообще очень насыщенным: в Лондоне она представила вещи из весенне-летней коллекции Burberry, а на Неделе моды в Нью-Йорке стала звездой сразу двух показов: Oscar de la Renta и Brandon Maxwell. Теперь же модели предстоит выйти на подиум в Милане.

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