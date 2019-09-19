Так вот он кто! Юлию Барановскую сняли целующейся с известным певцом
О том, что происходит в ее личной жизни, Юлия Барановская предпочитает не рассказывать. Но в распоряжении папарацци оказались кадры, на которых телеведущую целует знаменитый артист.
В своих интервью Юлия Барановская утверждает, что ее сердце несвободно и она вполне счастлива. Однако рассказывать, кто является ее любимым мужчиной, популярная телеведущая не спешит. Но теперь, по всей видимости, больше нет необходимости ломать голову над личностью ее возлюбленного.
В распоряжении Super оказались кадры, сделанные с вечеринки, посвященной дню рождения известного продюсера Артема Сорокина в московском караоке-клубе "Синематограф". На них видно, что Юлию Барановскую целует в губы участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко.
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По информации издания, популярная ведущая и не менее известный исполнитель сидели за одним столиком и весь вечер не отрывались друг от друга – смеялись и периодически целовались, не прячась ни от кого.
Интересно, что о романе 34-летней Юлии Барановской с 36-летним Кириллом Туриченко слухи ходили уже давно: она была среди гостей на его дне рождения, а также появлялась с ним на различных светских мероприятиях, но своих чувств к артисту никогда не афишировала.
О том. что происходит в личной жизни Кирилла Туриченко, точно ничего неизвестно. В громких романах он никогда не был уличен. А вот подробности частной жизни Юлии Барановской несколько лет назад перемывала вся страна. Тогда она рассталась с футболистом Андреем Аршавиным, который бросил ее ради другой женщины. И это притом, что Юлия ждала от него ребенка.