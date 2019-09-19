Так вот он кто! Юлию Барановскую сняли целующейся с известным певцом

В своих интервью Юлия Барановская утверждает, что ее сердце несвободно и она вполне счастлива. Однако рассказывать, кто является ее любимым мужчиной, популярная телеведущая не спешит. Но теперь, по всей видимости, больше нет необходимости ломать голову над личностью ее возлюбленного.

В распоряжении Super оказались кадры, сделанные с вечеринки, посвященной дню рождения известного продюсера Артема Сорокина в московском караоке-клубе "Синематограф". На них видно, что Юлию Барановскую целует в губы участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

По информации издания, популярная ведущая и не менее известный исполнитель сидели за одним столиком и весь вечер не отрывались друг от друга – смеялись и периодически целовались, не прячась ни от кого.

Интересно, что о романе 34-летней Юлии Барановской с 36-летним Кириллом Туриченко слухи ходили уже давно: она была среди гостей на его дне рождения, а также появлялась с ним на различных светских мероприятиях, но своих чувств к артисту никогда не афишировала.