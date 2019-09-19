Вот что делать с водой, в которой варилась картошка

Как можно использовать картофельный отвар?

Для лица

После того, как вы сварили картофель, слейте отвар, процедите его и поместите в стеклянный контейнер. Затем на два часа поставьте в холодильник. Отвар из-под отварного картофеля богат крахмалом, калием, витамином В12, электролитами. Его можно использовать как омолаживающий тоник для кожи. Лучше всего протирать им лицо вечером после умывания. Эффект будет заметен уже в течение двух дней после начала использования.

Утренний туалет. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Для волос

Если у вас сухие, безжизненные или посеченные волосы, вы можете мыть их этой водой. Желательно использовать воду из вареного картофеля для ополаскивания или в качестве маски для волос.

Густые волосы. Иллюстративное фото. ФОТО: Scanpix PantherMedia

Распределите отвар равномерно по волосам и оставьте на 30 минут. Затем вымойте голову как обычно и, когда будете ополаскивать, используете немного больше картофельной воды.

Для растений

Вода из отварного картофеля без соли хороша как удобрение для растений. Рекомендуется использовать их немного, каждый день, с этой жидкостью.

Иллюстративное фото. ФОТО: Таллиннский ботанический сад

Для посуды

Вода после вареного картофеля хорошо очищает серебро и столовые приборы. Вы должны положить их в отвар на несколько часов, а затем вымыть.

Серебро. Иллюстративное фото. ФОТО: David Cheskin / PA Wire/Press Association Images

Для животных

Вода из отварного картофеля также полезна для домашних животных. Особенно для тех, кто не употребляет молоко. Вы можете использовать ее при приготовлении еды для животных.

Собака. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Для готовки

Если вы готовите тушеное мясо, залейте его отваром из картофеля, потому что крахмал связывает соус и делает его лучше. Используйте картофельную воду для приготовления супа. А домашний хлеб вкуснее из воды, в которой варилась картошка. Он будет более пышным и сдобным.