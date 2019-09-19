«К чему эта показуха?!»: Бузову раскритиковали за образ мусульманки

Не так давно в столице открылся бутик дома моды Firdaws, которым руководит дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова. Девушке всего 20 лет, но она является талантливым дизайнером, которого знают и уважают далеко за пределами Чечни.

Открытие магазина в Москве стало по-настоящему интересным событием, на которое пригласили многих знаменитостей. В списке гостей оказалась и Ольга Бузова. Она прибыла на мероприятие в светлом длинном платье бренда Firdaws, покрыв голову платком.

Исполнительница не только поприсутствовала на церемонии открытия, но и поздравила Айшат с новым витком дизайнерской карьеры на своей странице в социальной сети Instagram:

Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием. Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel. И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаешь!

Большинство подписчиков обратили внимание не на мероприятие, а на то, что Бузовой не стоило выходить в свет в образе мусульманки. Некоторые отметили, что Ольга выглядит женственно и нежно, но подавляющее количество комментариев содержало негатив.