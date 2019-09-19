Чт, 19.09.2019
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  • «К чему эта показуха?!»: Бузову раскритиковали за образ мусульманки

«К чему эта показуха?!»: Бузову раскритиковали за образ мусульманки
ФОТО!

Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Ольгу Бузову раскритиковали за образ мусульманки на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова. Подписчики отметили, что исполнительнице, мягко говоря, не стоило надевать подобный костюм.

Не так давно в столице открылся бутик дома моды Firdaws, которым руководит дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова. Девушке всего 20 лет, но она является талантливым дизайнером, которого знают и уважают далеко за пределами Чечни.

Открытие магазина в Москве стало по-настоящему интересным событием, на которое пригласили многих знаменитостей. В списке гостей оказалась и Ольга Бузова. Она прибыла на мероприятие в светлом длинном платье бренда Firdaws, покрыв голову платком.

Исполнительница не только поприсутствовала на церемонии открытия, но и поздравила Айшат с новым витком дизайнерской карьеры на своей странице в социальной сети Instagram:

Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием. Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel. И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаешь!

Большинство подписчиков обратили внимание не на мероприятие, а на то, что Бузовой не стоило выходить в свет в образе мусульманки. Некоторые отметили, что Ольга выглядит женственно и нежно, но подавляющее количество комментариев содержало негатив.

"Оль, ну ты то обычно оголена, что у тебя общего с традициями этого народа?", "И к чему эта показуха, это национальная одежда, к чему ее одевать на ******, которая везде светит своей пятой точкой? Смотреть противно", " Как то не складывается – везде в трусах ж**у показывать, а тут надела платок. Не пойму, что хочет показать. Такие наряды очень красивые, но они не для тебя (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики под фотографией Бузовой.

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