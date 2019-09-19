«К чему эта показуха?!»: Бузову раскритиковали за образ мусульманки
Ольгу Бузову раскритиковали за образ мусульманки на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова. Подписчики отметили, что исполнительнице, мягко говоря, не стоило надевать подобный костюм.
Не так давно в столице открылся бутик дома моды Firdaws, которым руководит дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова. Девушке всего 20 лет, но она является талантливым дизайнером, которого знают и уважают далеко за пределами Чечни.
Открытие магазина в Москве стало по-настоящему интересным событием, на которое пригласили многих знаменитостей. В списке гостей оказалась и Ольга Бузова. Она прибыла на мероприятие в светлом длинном платье бренда Firdaws, покрыв голову платком.
Исполнительница не только поприсутствовала на церемонии открытия, но и поздравила Айшат с новым витком дизайнерской карьеры на своей странице в социальной сети Instagram:
Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием. Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel. И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаешь!
Большинство подписчиков обратили внимание не на мероприятие, а на то, что Бузовой не стоило выходить в свет в образе мусульманки. Некоторые отметили, что Ольга выглядит женственно и нежно, но подавляющее количество комментариев содержало негатив.
"Оль, ну ты то обычно оголена, что у тебя общего с традициями этого народа?", "И к чему эта показуха, это национальная одежда, к чему ее одевать на ******, которая везде светит своей пятой точкой? Смотреть противно", " Как то не складывается – везде в трусах ж**у показывать, а тут надела платок. Не пойму, что хочет показать. Такие наряды очень красивые, но они не для тебя (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики под фотографией Бузовой.