Паулина Андреева опубликовала первую фотографию со свадьбы с Федором Бондарчуком

Недавно актриса опубликовала в своем Instagram первый снимок с торжества, на котором она позирует в свадебном платье от Maison Bohemique.

Какова же стоимость платья, можно только догадываться. К примеру, цена самого скромного подвенечного наряда российской марки начинается от 4 200 евро.

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Впрочем, через пару часов Паулина сменила наряд на более удобный — короткое платье жемчужного цвета опять-таки от Maison Bohemique. Его дизайнеры Андрей Шилков и Артем Низов сшили специально для звезды. Каналу Mash удалось снять видео в три часа ночи, на котором молодожены под ручку выходят из дома Беггровых на Невском.

Известно, что на свадьбу было приглашено около 200 гостей, среди которых Игорь Верник, Константин Крюков, Вячеслав Муругов, Александр Роднянский, Константин Эрнст, Анна Чиповская с возлюбленным Дмитрием Ендальцевым, сестры Анна и Надежда Михалковы, Илья Стюарт, Ксения Раппопорт, новоиспеченные супруги Ксения Собчак и Константин Богомолов и многие другие.

Банкет прошел в родном городе Паулины — Санкт-Петербурге, в Юсуповском дворце. Кроме того, журналистам удалось узнать, что в рамках развлекательной программы свадьбы со своей группой "Моральный кодекс" выступит музыкант Сергей Мазаев, на сцену в этот вечер вышла Светлана Лобода и Глюк'OZA. Ну а для танца новобрачных был выбран трек Федука "Хлопья летят наверх".

Сама регистрация продолжалась не более 40 минут — около 20:00 все гости зашли во дворец, а в районе 20:40 первые из них уже стали покидать здание. Потом торжество продолжилось в доме Беггровых. Как выяснилось, гостей попросили не брать с собой смартфоны.

Это подтвердил президент кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский:

Вчера молодые просили воздержаться от фотографий и соцсетей. И что случается крайне редко, две сотни гостей в подавляющем большинстве соблюдали объявленный диджитал-детокс.

По словам продюсера, бракосочетание получилось красивым, трогательным и запоминающимся: