Чт, 19.09.2019
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Может привести к инвалидности: Ким Кардашян поставили точный диагноз

Kim Kardashian

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

Американская светская львица Ким Кардашян, у которой на днях диагностировали волчанку и ревматоидный артрит, решила пройти дополнительное обследование. 

Так, в результате повторных анализов предыдущий результат не подтвердился, но звезде установили точный новый диагноз. У Ким обнаружили псориатический артрит. И это является более вероятным, поскольку она уже довольно долгое время борется с псориазом. 

Однако Ким с облегчением восприняла новость о своем настоящем диагнозе.

Независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы можете потратить время на то, чтобы погрустить секунду ... а потом подумать, как относиться к этому положительно, потому что это не изменится,

- передает слова Кардашян издание Metro. 

Заметим, что псориатический артрит может привести к инвалидности, если его не лечить. Однако конкретной системы борьбы с этим заболеванием не существует. 

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