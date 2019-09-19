Может привести к инвалидности: Ким Кардашян поставили точный диагноз

Американская светская львица Ким Кардашян, у которой на днях диагностировали волчанку и ревматоидный артрит, решила пройти дополнительное обследование.
Так, в результате повторных анализов предыдущий результат не подтвердился, но звезде установили точный новый диагноз. У Ким обнаружили псориатический артрит. И это является более вероятным, поскольку она уже довольно долгое время борется с псориазом.
Однако Ким с облегчением восприняла новость о своем настоящем диагнозе.
Независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы можете потратить время на то, чтобы погрустить секунду ... а потом подумать, как относиться к этому положительно, потому что это не изменится,
- передает слова Кардашян издание Metro.
Заметим, что псориатический артрит может привести к инвалидности, если его не лечить. Однако конкретной системы борьбы с этим заболеванием не существует.