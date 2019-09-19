В России рассчитали безопасную дозу алкоголя на каждый день

Специалисты признали стандартной порцией 10 граммов чистого алкоголя. Указывается, что на этот шаг эксперты пошли намеренно, поскольку крепость напитков отличается, и количество стандартных порций в одинаковом объеме разных алкогольных напитков будет различной. «Пределами такого употребления [сопряженного с незначительным риском] считаются: для женщин — не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трех стандартных порций в день», — сказано в рекомендациях.

При этом эксперты настаивают, что в неделю необходимо устраивать как минимум два «трезвых дня», чтобы употребление указанного количество алкоголя не наносило серьезного вреда для здоровья. «Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — резюмировали авторы. Кроме того, они обратили внимание на нежелательность употребления алкоголя при беременности или управлении автотранспортом.