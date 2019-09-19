«Происходит всё, кроме проникновения»: Дарья Мороз о сексе на площадке

36-летняя российская актриса Дарья Мороз приняла участие в смелой фотосессии. Звезда примерила дерзкие образы, показав женскую энергию и сексуальность, пишет Cosmo.
Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» предстала на черно-белом снимке в соблазнительном аутфите — шелковой рубашке с глубоким вырезом. Минималистичный наряд Мороз дополнила крупными металлическими серьгами.
Актриса также продемонстрировала бархатное мини-платье со сложным узором и серебристые туфли на каблуках. Дарья чувственно позировала, вполоборота к фотографу.
В интервью артистка поделилась интимными подробностями о съемках сериала «Триада». В основе сюжета лежит история мужчины, от которого забеременели сразу три женщины. Мороз призналась, что прошла кастинг не с первой попытки. Звезда пробовалась на роль жены главного героя пять раз. Упорство Дарьи привело ее к желаемому результату — авторы проекта одобрили ее кандидатуру.
На съемках Дарью ждала непростая работа и постельные сцены. Экс-супруга Константина Богомолова рассказала, как снимают секс в кино. «Происходит всё, кроме проникновения. И четкого сценария нет, это импровизационные вещи, которые обговариваются», — объяснила Мороз.
Дарья считает, что изобразить страсть легко, если рядом с тобой есть партнер, на которого можно положиться. Таким человеком для Мороз стал Владимир Мишуков. Артистка с теплом отзывается о съемках в «Содержанках». «У меня на телефоне даже есть видео, как мы это снимали с комментариями Богомолова, который ни на секунду нас не отпускал. Это было именно: «Нет, медленнее. Нет, руку сюда, а ты сюда. А ты давай не активничай», — процитировал Дарью GQ. Телезвезда отметила, что ей нравится работать с Богомоловым, несмотря на то что он часто создает на площадке некомфортные ситуации.
Сериал «Триада» выйдет в эфир телеканала ТНТ 30 сентября.
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