«Происходит всё, кроме проникновения»: Дарья Мороз о сексе на площадке

В интервью артистка поделилась интимными подробностями о съемках сериала «Триада». В основе сюжета лежит история мужчины, от которого забеременели сразу три женщины. Мороз призналась, что прошла кастинг не с первой попытки. Звезда пробовалась на роль жены главного героя пять раз. Упорство Дарьи привело ее к желаемому результату — авторы проекта одобрили ее кандидатуру.

Дарья считает, что изобразить страсть легко, если рядом с тобой есть партнер, на которого можно положиться. Таким человеком для Мороз стал Владимир Мишуков. Артистка с теплом отзывается о съемках в «Содержанках». «У меня на телефоне даже есть видео, как мы это снимали с комментариями Богомолова, который ни на секунду нас не отпускал. Это было именно: «Нет, медленнее. Нет, руку сюда, а ты сюда. А ты давай не активничай», — процитировал Дарью GQ. Телезвезда отметила, что ей нравится работать с Богомоловым, несмотря на то что он часто создает на площадке некомфортные ситуации.